Dagmara Kaźmierska wróciła do pełni sił po wypadku samochodowym. Pokazała nowe zdjęcie

Dagmara Kaźmierska zyskała niemałą popularność w Polsce dzięki występowi w programie "Królowe życia". Celebrytka pokazuje tam swoje szalone i bogate życie, które wiedzie wraz z synem i przyjaciółmi - Jackiem i Edytą.

Dagmara Kaźmierska zwija się z bólu. Oto prawda o jej życiu Sporą sensację wywołał punkt zwrotny w życiu Dagmary Kaźmierskiej, którym był wypadek samochodowy. Gwiazda wówczas bardzo ucierpiała, zmiażdżeniu uległy jej nogi, a fani mogli obserwować pełną zapału walkę celebrytki, by wrócić do pełni sił po wypadku.

Wiele osób na jej miejscu już by się poddało, ale nie ona. Dagmara Kaźmierska nie wyobrażała sobie życia na wózku inwalidzkim i pragnęła poruszać się o własnych siłach.

Cierpliwie poddawała się rehabilitacji, stosowała się do zaleceń lekarzy i próbowała wszelkich rozwiązań proponowanych przez medycynę. Niemal nadludzkim wysiłkiem, Dagmara w końcu stanęła na nogi i chociaż wciąż często porusza się o kulach, to wszystko wskazuje na to, że z jej zdrowiem jest coraz lepiej.

Gwiazda nawet wróciła do robienia tego, co przed wypadkiem uwielbiała - do podróżowania.

Właśnie wybrała się do Meksyku i przy okazji wycieczki postanowiła zaskoczyć swoich fanów wyjątkowym zdjęciem. Dagmara Kaźmierska opublikowała fotografię z jednej z pięknych cenot, do której pozuje... w bikini!

To rzadki widok na profilu gwiazdy, dlatego zdjęcie wzbudziło taką sensację. Celebrytka zaprezentowała obłędną figurę, o którą także postanowiła zadbać, wracając do sprawności po wypadku.

Trzeba przyznać, że Dagmarze Kaźmierskiej udało się znów wywołać niemałe poruszenie wśród swoich fanów! A wszystko za sprawą jednego zdjęcia!

