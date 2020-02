David Beckham jest prawdziwym romantykiem

David Beckham wyznał w programie telewizyjnym Jimmyego Fallona, że do dziś przechowuje bilet kolejowy, na którym 23 lata temu jego przyszła żona, Victoria Adams, zapisała mu swój numer telefonu.

Zdjęcie David i Victoria Beckhamowie są razem od ponad 20 lat /John Giles/PA/PA Wire /Getty Images

David i Victoria poznali się w 1997 roku w Manchesterze. To ona była wówczas większą gwiazdą - święciła triumfy z zespołem Spice Girls. On był dobrze zapowiadającym się piłkarzem najlepszej piłkarskiej drużyny w Anglii, Manchesteru United. Ich drogi przecięły się po meczu Czerwonych Diabłów.

Gdy David zobaczył, że Victoria jest już po kilku drinkach, uznał, że to dobry moment, by do niej zagaić i poprosić ją o numer telefonu. Rozmawiali przez około godzinę. "Tego dnia jechała pociągiem, dlatego swój numer zapisała mi na bilecie. Wciąż go mam" - powiedział Beckham w programie "The Tonight Show".

Dwa lata później David i Victoria wzięli ślub w XV-wiecznym zamku Luttrellstown w Irlandii. Doczekali się trzech synów i córki.



W rozmowie z Fallonem Beckham przyznał się też do tego, że jego pasją są klocki Lego. Zaczął się nimi bawić jako dziecko i wciąż czerpie przyjemność z ich układania. Potrafi do późnych godzin nocnych siedzieć nad różnymi konstrukcjami.