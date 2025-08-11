Masz "szyję smartfonową"? Te proste ćwiczenia pomogą ci uniknąć problemów z kręgosłupem szyjnym

Ból karku, napięcie w ramionach, uczucie sztywności u podstawy czaszki i garbienie się - jeśli to brzmi znajomo, jest bardzo możliwe, że masz tzw. "szyję smartfonową" (z ang. text neck). To zespół dolegliwości, który powstaje przez częste pochylanie głowy podczas korzystania z telefonu, laptopa czy tabletu. Na szczęście wystarczy kilka prostych ćwiczeń dziennie, by zmniejszyć ból, rozluźnić spięte mięśnie i zatrzymać pogłębianie się złej postawy.

Czym dokładnie jest "szyja smartfonowa"?

To przeciążeniowy zespół bólowy szyjnego odcinka kręgosłupa. Powstaje, gdy przez długi czas trzymamy głowę pochyloną do przodu - np. patrząc w telefon lub siedząc przy biurku z nosem w ekranie. Gdy głowa przesuwa się do przodu z naturalnej osi kręgosłupa, jej ciężar rośnie. Dla porównania: w neutralnej pozycji głowa waży około 4,5-5 kg. Pochylenie o 45 stopni sprawia, że kręgosłup odczuwa to już jak 20 kg.
W efekcie możesz czuć przeciążone mięśnie szyi i karku, napięcie w barkach, a z czasem zmiany postawy, migreny, a nawet drętwienie rąk.

Objawy "szyi smartfonowej":

• sztywność karku i bóle szyi,
• uczucie ciągnięcia przy podstawie czaszki,
• ból głowy po pracy przy komputerze,
• napięcie w barkach,
• zaokrąglone plecy i wysunięta głowa do przodu,
• trudności w pełnym skręcie szyi na boki.
Brzmi znajomo? Oto ćwiczenia, które możesz robić codziennie - w domu, w pracy, nawet w przerwie między zadaniami.

    Ćwiczenie "podwójny podbródek" - cofanie głowy

    Co daje: wzmacnia mięśnie głębokie szyi, pomaga przywrócić naturalne ustawienie głowy.
    Jak wykonać:
    • Usiądź prosto (albo oprzyj się o ścianę).
    • Cofnij brodę, jakbyś chciał zrobić "drugi podbródek".
    • Nie pochylaj głowy w dół - chodzi o ruch poziomy, do tyłu.
    • Wytrzymaj 5-10 sekund. Powtórz 10 razy.

    Rozciąganie karku na bok

    Co daje: rozluźnia napięte mięśnie po bokach szyi, szczególnie mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy.
    Jak wykonać:
    • Usiądź prosto, opuść ramiona.
    • Pochyl głowę powoli w prawo, jakbyś chciał dotknąć uchem ramienia (nie unosząc ramienia).
    • Delikatnie dociśnij głowę ręką dla pogłębienia rozciągnięcia.
    • Wytrzymaj 20-30 sekund, zmień stronę.

    Kobieta w białej koszuli siedzi na kanapie i masuje kark z wyrazem ulgi na twarzy, w tle rośliny doniczkowe, lampa stojąca i półka z książkami oraz dekoracjami tworzą przytulną atmosferę mieszkania.
    Co zrobić gdy boli szyja? Ćwiczenia na odcinek szyjny 123RF/PICSEL 123RF/PICSEL

    Pozycja "Y" - otwieranie klatki piersiowej

    Co daje: przeciwdziała garbieniu się, wzmacnia plecy i otwiera barki.
    Jak wykonać:
    • Stań prosto, ręce unieś nad głowę w kształt litery "Y".
    • Ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową.
    • Trzymaj napięcie przez 30 sekund.
    • Oddychaj głęboko. Powtórz 3 razy.

    "Zaglądanie za siebie" - rotacje szyi

    Co daje: przywraca ruchomość szyi i przeciwdziała zesztywnieniu.
    Jak wykonać:
    • Siedząc lub stojąc, obróć głowę w prawo, jakbyś chciał spojrzeć za siebie.
    • Nie pochylaj głowy w dół ani w górę.
    • Zatrzymaj na 5-10 sekund.
    • Powtórz w drugą stronę. Zrób po 5 razy.

    Stretching z ręcznikiem

    Co daje: łagodzi ból karku i wspomaga regenerację mięśni szyi.
    Jak wykonać:
    • Zwiń ręcznik w rulon, połóż go na podłodze.
    • Połóż się na plecach, tak by szyja spoczywała na ręczniku.
    • Zrelaksuj się i oddychaj przez 3-5 minut.

      Pamiętaj: popraw postawę poza ćwiczeniami

      Ćwiczenia to jedno - ale największe znaczenie ma to, jak siedzisz i korzystasz z telefonu na co dzień. Podnoś ekran do wysokości oczu, nie pochylaj głowy w dół, ustaw monitor na wysokości wzroku. I rób przerwy - co 30-40 minut wstań, przeciągnij się, zrób kilka ruchów szyją. To prostsze niż się wydaje, a może zapobiec poważnym problemom w przyszłości.

