Masz "szyję smartfonową"? Te proste ćwiczenia pomogą ci uniknąć problemów z kręgosłupem szyjnym

Czym dokładnie jest "szyja smartfonowa"?

To przeciążeniowy zespół bólowy szyjnego odcinka kręgosłupa. Powstaje, gdy przez długi czas trzymamy głowę pochyloną do przodu - np. patrząc w telefon lub siedząc przy biurku z nosem w ekranie. Gdy głowa przesuwa się do przodu z naturalnej osi kręgosłupa, jej ciężar rośnie. Dla porównania: w neutralnej pozycji głowa waży około 4,5-5 kg. Pochylenie o 45 stopni sprawia, że kręgosłup odczuwa to już jak 20 kg.

W efekcie możesz czuć przeciążone mięśnie szyi i karku, napięcie w barkach, a z czasem zmiany postawy, migreny, a nawet drętwienie rąk.

Objawy "szyi smartfonowej":

• sztywność karku i bóle szyi,

• uczucie ciągnięcia przy podstawie czaszki,

• ból głowy po pracy przy komputerze,

• napięcie w barkach,

• zaokrąglone plecy i wysunięta głowa do przodu,

• trudności w pełnym skręcie szyi na boki.

Brzmi znajomo? Oto ćwiczenia, które możesz robić codziennie - w domu, w pracy, nawet w przerwie między zadaniami.

Ćwiczenie "podwójny podbródek" - cofanie głowy

Co daje: wzmacnia mięśnie głębokie szyi, pomaga przywrócić naturalne ustawienie głowy.

Jak wykonać:

• Usiądź prosto (albo oprzyj się o ścianę).

• Cofnij brodę, jakbyś chciał zrobić "drugi podbródek".

• Nie pochylaj głowy w dół - chodzi o ruch poziomy, do tyłu.

• Wytrzymaj 5-10 sekund. Powtórz 10 razy.

Rozciąganie karku na bok

Co daje: rozluźnia napięte mięśnie po bokach szyi, szczególnie mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy.

Jak wykonać:

• Usiądź prosto, opuść ramiona.

• Pochyl głowę powoli w prawo, jakbyś chciał dotknąć uchem ramienia (nie unosząc ramienia).

• Delikatnie dociśnij głowę ręką dla pogłębienia rozciągnięcia.

• Wytrzymaj 20-30 sekund, zmień stronę.

Pozycja "Y" - otwieranie klatki piersiowej

Co daje: przeciwdziała garbieniu się, wzmacnia plecy i otwiera barki.

Jak wykonać:

• Stań prosto, ręce unieś nad głowę w kształt litery "Y".

• Ściągnij łopatki, otwórz klatkę piersiową.

• Trzymaj napięcie przez 30 sekund.

• Oddychaj głęboko. Powtórz 3 razy.

"Zaglądanie za siebie" - rotacje szyi

Co daje: przywraca ruchomość szyi i przeciwdziała zesztywnieniu.

Jak wykonać:

• Siedząc lub stojąc, obróć głowę w prawo, jakbyś chciał spojrzeć za siebie.

• Nie pochylaj głowy w dół ani w górę.

• Zatrzymaj na 5-10 sekund.

• Powtórz w drugą stronę. Zrób po 5 razy.

Stretching z ręcznikiem

Co daje: łagodzi ból karku i wspomaga regenerację mięśni szyi.

Jak wykonać:

• Zwiń ręcznik w rulon, połóż go na podłodze.

• Połóż się na plecach, tak by szyja spoczywała na ręczniku.

• Zrelaksuj się i oddychaj przez 3-5 minut.

Pamiętaj: popraw postawę poza ćwiczeniami

Ćwiczenia to jedno - ale największe znaczenie ma to, jak siedzisz i korzystasz z telefonu na co dzień. Podnoś ekran do wysokości oczu, nie pochylaj głowy w dół, ustaw monitor na wysokości wzroku. I rób przerwy - co 30-40 minut wstań, przeciągnij się, zrób kilka ruchów szyją. To prostsze niż się wydaje, a może zapobiec poważnym problemom w przyszłości.

