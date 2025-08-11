Ziemniaczany test na spostrzegawczość. Znajdź inną bulwę w 10 sekund

Ćwiczenia na spostrzegawczość to świetny sposób na trening mózgu i poprawę koncentracji. Dzięki nim uczymy się zwracać uwagę na detale, szybciej analizować obraz i wychwytywać różnice, których inni nie zauważają. W dzisiejszym wyzwaniu przygotowaliśmy dla ciebie zestaw ziemniaków. Wszystkie wyglądają niemal identycznie, ale jeden z nich ma drobną, podchwytliwą różnicę. Twoim zadaniem jest go odnaleźć w jak najkrótszym czasie. Gotowy? Sprawdź, czy twoje oko niczego nie przeoczy.

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki

Poprawna odpowiedź

Udało ci się rozwiązać nasz test na spostrzegawczość? Gratulacje! Oznacza to, że świetnie sobie radzisz z dostrzeganiem drobnych szczegółów. Jednak jak szybko udało ci się tego dokonać? Sprawdź, co czas świadczy o twoich umiejętnościach:

mniej niż 5 sekund - jesteś osobą o niebywałej dociekliwości i trudno jest coś przed tobą ukryć;

5-10 sekund - jesteś człowiekiem spostrzegawczym, jednak warto nad tym jeszcze popracować, gdyż niektóre sprawy mogą być dla ciebie niezauważalne;

Więcej niż 10 sekund - twoja spostrzegawczość uległa pogorszeniu i należy się jej przyjrzeć. Regularne wykonywanie zagadek może ci w tym pomóc.

Jeśli jednak nie udało ci się znaleźć ziemniaka różniącej się od reszty, to nic się nie stało. Na naszą koncentrację i spostrzegawczość wpływa wiele czynników, takich jak stres lub zmęczenie. Być może ten dzień był dla ciebie trudny? Nie zniechęcaj się do kolejnych łamigłówek, następnym razem będzie lepiej! Dziękujemy za udział w zabawie, a poniżej na obrazku sprawdzisz prawidłową odpowiedź.

Prawidłowe rozwiązanie

