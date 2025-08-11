Wszystko, co musisz wiedzieć na starcie

Nasza przygoda rozpoczyna się na parkingu o nazwie Biała Woda (Biela Voda), zlokalizowanym tuż za miejscowością Tatrzańska Kotlina po słowackiej stronie. Jest to popularna baza wypadowa, dlatego warto przyjechać na miejsce nieco wcześniej, aby bez stresu znaleźć wolne miejsce. Za całodniowy postój samochodu zapłacimy 15 euro, co jest standardową opłatą w tym rejonie. Po opuszczeniu pojazdu ruszamy szeroką, szutrową drogą, która prowadzi nas wzdłuż potoku. Po około godzinie spokojnego marszu docieramy do rozwidlenia szlaków, gdzie musimy wybrać trasę oznaczoną kolorem żółtym, prowadzącą nas już prosto do celu.

Trasa dla każdego

Największą zaletą tej wycieczki jest jej dostępność praktycznie dla każdego turysty, ponieważ nie wymaga ona ponadprzeciętnej kondycji czy specjalistycznego przygotowania. Całkowity czas przejścia w jedną stronę wynosi średnio około dwóch i pół godziny, podczas których pokonujemy dystans blisko ośmiu kilometrów. Szlak wznosi się bardzo łagodnie, bez nagłych i męczących podejść, dzięki czemu cała wędrówka jest przyjemnością i pozwala w pełni cieszyć się otaczającą przyrodą. W miarę nabierania wysokości las stopniowo się przerzedza, odsłaniając przed nami potężną panoramę tatrzańskich szczytów.

Nad jeziorem rozpościerają się wysokie szczyty Tatr Peter_Polkorab 123RF/PICSEL

Szmaragdowa woda i kawa z najlepszym widokiem

W momencie, gdy po raz pierwszy zobaczymy staw, natychmiast zrozumiemy, dlaczego warto było podjąć ten wysiłek. Kolor jego wody jest absolutnie zjawiskowy, a głęboka, szmaragdowa zieleń wygląda wręcz nierealnie na tle surowych, granitowych szczytów. Dodatkową atrakcją jest klimatyczne schronisko Chata pri Zelenom plese, które usytuowane jest tuż nad brzegiem jeziora. Warto zatrzymać się w nim na dłuższą chwilę, aby zjeść ciepły posiłek. Jednak absolutnym obowiązkiem każdego turysty jest zamówienie kawy i wypicie jej na zewnętrznym tarasie. Panoramiczny widok na staw i górującą nad nim Jastrzębią Turnię zachwyci każdego.

Okolica, która oferuje znacznie więcej

Dolina Bialej Wody prowadzaca od Lysej Polany do Kaczej Doliny, Tatry Slowackie Albin Marciniak East News

Region Tatr Wysokich po słowackiej stronie to prawdziwy raj dla miłośników górskiej przygody z dala od komercyjnego zgiełku. W pobliżu Zielonego Stawu warto zaplanować też wyprawę na Przełęcz pod Kopą, z której roztaczają się imponujące widoki na Dolinę Kieżmarską. Niedaleko znajduje się także Dolina Białej Wody - rozległa, malownicza dolina pełna leśnych ścieżek i naturalnych potoków, idealna na spokojniejsze spacery. Miłośnicy historii mogą z kolei odwiedzić pobliską Tatrzańską Łomnicę - jedno z najstarszych uzdrowisk w regionie, oferujące zarówno atrakcje turystyczne, jak i dostęp do kolejki linowej na Łomnicę - drugi najwyższy szczyt Tatr. To wszystko sprawia, że Zielony Staw może być nie tylko celem jednodniowej wycieczki, ale też punktem wyjścia do odkrywania mniej oczywistych, ale nie mniej fascynujących zakątków słowackich Tatr.

Otoczenie Zielonego Stawu Kieżmarskiego zachwyca 123RF/PICSEL

