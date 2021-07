Demi Rose - Brytyjka o kolumbijskich korzeniach

Demi Rose ma na swoim koncie sporo gorących zdjęć, którymi potrafiła rozgrzać internautów.

Kariera pięknej modelki o kolumbijskich korzeniach rozpoczęła się właśnie w internecie, gdzie została zauważona przez różne firmy produkujące ubrania i bieliznę dla kobiet.



Od tamtej pory Demi Rose nie narzeka na brak ofert pracy i najczęściej pozuje w pięknych strojach kąpielowych lub podkreślających jej kobiece kształty ubraniach.



Tak było i tym razem, gdy modelka zaprezentowała nowe zdjęcie, do którego pozuje w górze od bikini i dresowych spodniach.



Patrząc na fotografię, trudno nie zwrócić uwagi na piękną sylwetkę Demi, o którą dba codziennie stosując zbilansowaną dietę i bywając często na siłowni.



Demi Rose bardzo dba o to, by jej brzuch był płaski, a wcięcie w talii wciąż robiło wrażenie. Fani nie szczędzą jej komplementów w komentarzach i nie ukrywają, że jej idealny brzuch jest inspiracją do pracy nad swoim ciałem.



