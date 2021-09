Demi Rose kusi w bieliźnie

Demi Rose niezwykle aktywnie prowadzi swoje media społecznościowe, co zapewniło jej sławę.

Brytyjska modelka doskonale zdaje sobie sprawę z potencjału, jaki drzemie w jej urodzie.

Niezmiennie to wykorzystuje, a propozycje współprac od różnych firm spływają do niej strumieniami. Demi nie narzeka na swoje życie - od długich tygodni przebywa na wakacjach w bajecznych miejscach.



Początkowo wygrzewała swoje boskie ciało na Ibizie, a teraz przeniosła się do Włoch, skąd zachwyca kolejnymi zdjęciami.



Oczywiście gwiazda najczęściej pozuje do nich w skąpych bikini lub w pięknej, kobiecej bieliźnie.



Tak było i tym razem, gdy zaskoczyła internautów zdjęciem w koronkowym, czerwonym komplecie bielizny.



Krój doskonale podkreślał jej atuty, a fani nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. Jak zwykle Demi wiedziała, jak podgrzać już jesienną atmosferę!



Instagram Post

Instagram Post