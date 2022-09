Kim jest Demi Rose?

Demi Rose popularność zdobyła przede wszystkich z sprawą mediów społecznościowych. Gwiazda zachwyca na Instagramie pięknymi, krągłymi kształtami i wyjątkową urodą. Na zdjęciach najchętniej eksponuje swój sporych rozmiarów biust oraz masywne pośladki. Mimo iż Demi ma zaledwie 150 cm wzrostu, świetnie odnajduje się w roli foto modelki. Często nawiązuje współpracę ze znanymi fotografami oraz ekskluzywnymi markami. Chętnie podróżuje też po świecie, a ze swoich wypraw publikuje zawsze obszerne relacje - zazwyczaj są to profesjonalne sesje zdjęciowe. 27-letniej modelka to także gwiazda Instagrama - obserwuje ją tam prawie 20 mln internautów, co tylko motywuje Rose do kolejnych, "pikantnych" sesji.

Reklama

Demi Rose podróżuje po Grecji

Jak możemy zauważyć na Instagramie, Demi Rose podróżuje obecnie po Grecji. Jakiś czas temu odwiedziła grecką wyspę Mykonos, teraz pozuje w Atenach. Kilka dni temu opublikowała zdjęcie na Akropolu, w odsłaniającej biust niebieskiej sukience i wachlarzem w ręku.

Czytaj też: Demi Rose wije się na pomoście. Fani oniemieli

Instagram Post Rozwiń

Teraz pokusiła się na jeszcze bardziej seksowną kreację. Na najnowszych zdjęciu widzimy, że Rose opiera się o filar starożytnej budowli. Ma na sobie bieliźniane, prześwitujące body oraz długą spódnicę z głębokim rozcięciem. Strój jest bardzo oryginalny i uwodzicielski, a gwiazda Instagrama wygląda jak bohaterka jakiegoś historycznego filmu.

Czytaj także: Demi Rose znów uwodzi. Tym razem pokazała się w zmysłowej bieliźnie

Instagram Post Rozwiń

Demi Rose postanowiła kolejny raz podkreślić swój duży biust sporym dekoltem. Fani jak zwykle komplementowali modelkę w komentarzach - porównywali ją do Ateny, królowej, bogini.

Jesteś we właściwym miejscu, ponieważ jesteś boginią!

Jak Atena!

Jesteś moją królową! pisali zachwyceni followersi

Internauci już nie mogą doczekać się kolejnych owocnych sesji Demi Rose. Jak widać, pomysłowości nie brak - więc ogromne brawa na twórców jak i modelki.