Demi Rose tak wyszła na balkon!

Demi Rose pokazuje swoje wdzięki na balkonie

Demi Rose, Brytyjka o kolumbijskich korzeniach, ma na swoim koncie ponad 17 milionów obserwujących i nic w tym dziwnego - dzięki swoim wdziękom zrobiła światową karierę.

Modelka o wyglądzie i sylwetce lalki, zachwyca fanów i wciąż raczy ich nowymi zdjęciami z gorących sesji zdjęciowych.



Na jej profilu pełno zdjęć w skąpych strojach kąpielowych lub bieliźnie.



Tak było i tym razem! Gwiazda aktualnie przebywa na wakacjach, gdzie ma sporo okazji do prezentowania się w wymyślnych bikini. Na jej profilu pojawiło się zdjęcie, do którego pozuje stojąc na tarasie swojego letniego apartamentu.



Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że Demi na balkonie pozuje w samej bieliźnie. Gorące zdjęcia bardzo przypadły do gustu internautom, którzy nie szczędzili jej komplementów w komentarzach.



Takie widoki z pewnością także spodobały się osobom mieszkającym w budynku na przeciwko. Demi Rose jednak zdaje się nic sobie nie robić z tego, jakie wzbudza emocje.





