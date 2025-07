Przygotowanie: Umyte cukinie zetrzyj na tarce o grubych oczkach. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę. Wrzuć go do miseczki i dodaj pozostałe składniki dressingu: cytrusowy sok, miód, oliwę oraz przyprawy. Wymieszaj i polej cukinię tuż przed podaniem.

W sezonie letnim cukinia rośnie w ogrodach i na działkach w ogromnych ilościach. Skoro jest tak łatwo dostępna, nie ograniczaj się do jednego przepisu na jej wykorzystanie. Jeśli lubisz ciepłe dodatki do dania głównego, przygotuj aromatyczną smażoną cukinię .

Przygotowanie: Cukinie pokrój na cienkie plasterki. Na patelni rozgrzej oliwę i podsmaż krótko pokrojoną w piórka lub kostkę cebulę - do momentu, w którym się zeszkli. Dodaj plastry cukinii i duś do czasu, aż woda odparuje. Pod koniec przypraw. Podawaj na ciepło.

Przygotowanie: Cukinie pokrój w plastry u grubości ok. 1 cm. Oliwę oraz przyprawy wymieszaj w misce i przełóż do niej warzywa. Powinny być pokryte marynatą. Plastry rozłóż na brytfannie wyłożonej papierem do pieczenia. Każdy z nich oprósz startym parmezanem lub fetą. Piecz przez ok. 8 minut w temperaturze 180 st.