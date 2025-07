Wydawać by się mogło, że o segregacji odpadów wiemy już wszystko. Mimo wielu oznaczeń na śmietnikach i informacji podawanych na opakowaniach, mnóstwo osób robi to w niewłaściwy sposób. Przykładem artykułu, który trafia w złe miejsce po zużyciu, są m.in. ręczniki papierowe , używane w niemal każdym domu. Ich uniwersalność sprawia, że znacznie ułatwiają codziennie funkcjonowanie.

Sięgamy po nie odruchowy, gdy chcemy wyczyścić szybko ubrudzony kuchenny blat, pościerać rozlaną wodę czy przetrzeć zachlapane lustro. Tak samo szybko i bez zastanowienia umieszczamy te zużyte w koszu na śmieci, który akurat mamy w zasięgu ręki. W jakim pojemniku na odpady powinny wylądować? Te informacje mogą was zaskoczyć.

Konieczności segregacji odpadów sprawiła, że znamy podstawowe jej zasady, jednak nadal powielamy błędy dotyczące umieszczania śmieci w odpowiednich pojemnikach. W przypadku plastiku czy szkła sprawa jest raczej jasna i nikt nie powinien mieć wątpliwości. Gdzie natomiast wyrzucić wykorzystane ręczniki papierowe? Czy powinny trafić one do pojemnika na makulaturę? Okazuje się, że te już pobrudzone, zużyte zmieniają swoją strukturę i nie nadają się do recyklingu, tak jak papier. Rozwiązanie nasuwa się więc samo - ich miejsce jest w koszu na odpady zmieszane.