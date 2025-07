Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę w godzinach popołudniowych i wieczornych na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane; tam również nie powinno padać. Na pozostałym obszarze kraju zdecydowanie więcej chmur, przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także gdzieniegdzie burze - informują eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W czasie burz suma opadów od 10 mm do 25 mm.

Termometry wskażą ok. 20 st. C na północnym zachodzie i nad morzem, ok. 24 st. C w centrum i 26-28 st. C na południowym wschodzie.

W nocy na północy i północnym zachodzie możliwe przelotne opady deszczu oraz burze. Suma opadów miejscami na północy od 10 mm do 20 mm - wskazuje IMGW. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe oraz umiarkowane i bez opadów.

We czwartek na ogół zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Wieczorem należy się spodziewać większych przejaśnień. W wielu miejscach pojawią się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie oraz miejscami na południu również lokalne burze.

Na termometrach ok. 23 st. C na północy oraz na terenach podgórskich, ok. 26 st. C w centralnej Polsce i ok. 28-30 st. C na południowym wschodzie.

W piątek większe przejaśnienia, a lokalnie rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze możliwe na północnym zachodzie oraz lokalnie na południu Polski. Temperatura maksymalna w dzień na przeważającym obszarze od 24 st. C do 27 st. C, nad samym morzem, na terenach podgórskich i lokalnie na wschodzie od 21 st. C do 23 st. C - wynika z prognozy przygotowanej przez IMGW.

Pogoda w weekend rozczaruje?

W sobotę na ogół zachmurzenie umiarkowane i okresami duże. Największe szanse na rozpogodzenia mają mieszkańcy północy Polski. Niestety pojawią się przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie nawet grad. Burze będą o sobie przypominać zwłaszcza na południu i południowym wschodzie.

Termometry wskażą ok. 24 st. C na wybrzeżu i w rejonach podgórskich Sudetów, do 26-28 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 30-31 st. C miejscami na południowym wschodzie.

W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, ponadto przelotne opady deszczu i burze, lokalnie spadnie grad. Na zachodzie okresami opady jednostajne o umiarkowanym natężeniu, natomiast najliczniejsze burze prognozowane są we wschodniej połowie kraju - informuje IMGW.

Temperatura maksymalna od 20 st. C. Ok. 23 st. C na wybrzeżu i zachodzie, ok. 26 st. C w centrum i na północnym wschodzie, do 28-29 st. C na południowym wschodzie.

"Polacy za granicą": Ma pod sobą ponad 500 pracowników. „Nietutejsza twarz pomaga” Polsat Play