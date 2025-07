Sinice to jedne z najstarszych mikroorganizmów na Ziemi, które nazywa się też cyjanobakteriami. Ich zakwit oznacza masowe rozmnożenie się, co jest niebezpieczne dla zdrowia. Wszystko dlatego, że niektóre z sinic wydzielają toksyczne substancje. Do zakwitu sinic w Bałtyku dochodzi najczęściej, gdy podnosi się temperatura wody, co jest szczególnie frustrujące dla turystów - kiedy wreszcie można liczyć na lepsze warunki do wyczekiwanej kąpieli, wraz z nimi pojawiają się szkodliwe bakterie. Niestety to niejedyny powód. Do Bałtyku trafiają też zanieczyszczenia pochodzące z rolnictwa - przede wszystkim nawozy, a nadmiar azotanów i fosforanów prowadzi do nadmiernego wzbogacenia akwenu w składniki odżywcze. Skutkuje to namnażaniem się zarówno sinic, jak i glonów.