Co przyniesie czwartek, 24 lipca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Barana

Karta 8 Buław

W relacjach prywatnych nie wstydź się ekscentryzmu, nieszablonowych poglądów i nie unikaj ludzi, którzy patrzą na świat w specyficzny sposób. Nie wszyscy musimy być jednakowi. Możesz mieć do czynienia z kimś, kto nie przystaje do Twojego środowiska, a potrafi wiele do niego wnieść. W finansach nie bój się nietuzinkowych rozwiązań, "dziwnych" pomysłów.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Byka

Karta 8 Mieczy

W relacjach prywatnych niech rozum służy dobru. Możesz olśnić kogoś dowcipem, doskonałym refleksem i zaradnością. Ktoś może zachwycić tym właśnie Ciebie. Czy te zalety pracują jednak dla Twojej korzyści? Żart nie może być wredny, refleks służyć ciosom, a zaradność - oszustwu. W finansach możesz trafić do zespołu, w którym powstają przełomowe idee.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Bliźniąt

Karta Świat

W relacjach prywatnych możliwa będzie wielka zabawa, podczas której zapomnisz o bożym świecie, a przede wszystkim… o sobie! Dobrze jest czasem poczuć się drobiną w nieskończoności, atomem, który nie ma stałego miejsca i może przemierzać nieskończone przestrzenie. W finansach możliwy będzie sukces w branży urządzającej wesela, przyjęcia.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Raka

Karta 5 Denarów

W relacjach prywatnych uważaj, by ktoś cię nie okradł! Chodzi zarówno o pieniądze, jak i czas oraz… nerwy. Nikt nie zwróci tobie przelanych łez, zarwanych nocy, godzin zmarnowanych na złudzenia. Otaczaj się ludźmi, przy których możesz w spokoju realizować swoje cele. W finansach trzeba zachować bezwzględną uczciwość, oprzeć się pokusie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Lwa

Karta Król Denarów

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kimś, kto przyjmuje na siebie odpowiedzialność za zło, staje się ofiarą gniewu ogółu. Nawet jeśli czasy są trudne, nie poddawaj się wściekłości. Nie musisz nikogo usprawiedliwiać, by zrozumieć jego intencje. Powstrzymaj się od złych słów. W finansach unikaj miejsc, gdzie w razie kryzysu szuka się kozła ofiarnego.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Panny

Karta Sprawiedliwość

W relacjach prywatnych nie musisz brać niczyjej strony ani popadać w skrajności. Sprawiedliwość może być obiektywna, ale nie potrzebuje stawiać sprawy na ostrzu noża. Kompromis bywa najuczciwszym rozwiązaniem, bo uwzględnia interes wszystkich stron. Dąż do zgody. W finansach nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem niestety. Uważaj, by nie przegapić terminu.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wagi

Karta Gwiazda

W relacjach prywatnych możesz podnieść się po wielkim kryzysie lub asystować komuś w trudnym przejściu. Świat jest piękny, nawet jeśli dzieją się w nim straszne rzeczy. Grunt to cenić to, co dobre, nawet jeśli trwa tylko chwilę. Im więcej takich momentów, tym większa radość i nadzieja. W finansach możesz zarobić, upiększając otoczenie, opiekując się chorymi.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Skorpiona

Karta 4 Mieczy

W relacjach prywatnych warto rozwijać teraz swoje pasje, miłość do sztuki. Nie musimy oddawać serca wyłącznie ludziom. Umiłowanie idei, krzewienie piękna i oddawanie się filozofii wymagają wiele energii, zaangażowania. Nie musisz za wszelką cenę chcieć z kimś być. W finansach możesz odbyć staż, asystować komuś wybitnie utalentowanemu, czerpać od niego natchnienie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Strzelca

Karta 4 Denarów

W relacjach prywatnych nie marnuj teraz czasu i energii na ludzi, przy których czujesz gniew, zniechęcenie i marazm. Każda upływająca minuta jest cenna. Niech będzie wypełniona śmiechem, przyjazną radością, a także planami, jak umocnić swoje bogactwo. W finansach pamiętaj, że na gromadzenie dzieł sztuki może pozwolić sobie tylko ten, kto posiada zasoby.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Koziorożca

Karta 3 Denarów

W życiu prywatnym warto rozszerzyć grono znajomych. Szukaj ludzi, którzy brylują w towarzystwie, są znani z przedsiębiorczości, mają sieć szerokich kontaktów. Przyjdź do kogoś "po prośbie", a w rozmowach okaż pokorę (ale nie służalczość!). W finansach trzeba będzie bez szemrania wykonać polecenia i zaznajomić się z kimś, kto ma dobre dojścia "na górę".

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na czwartek dla Wodnika

Karta Śmierć

W życiu osobistym mogą pojawić się trudności, które będą jednocześnie konieczne do oczyszczenia umysłu. Zanim zajdą pozytywne zmiany, trzeba będzie się pewnie z czymś pożegnać. Dzień ma ograniczoną liczbę godzin, a ty nie możesz zgromadzić wszystkiego i oddać każdemu swojego tchnienia. W finansach wybieraj starannie i nieodwołalnie.

Horoskop tarotowy na czwartek dla Ryb

Karta Koło Fortuny

W relacjach prywatnych nie musisz nikogo "rozgryzać", znajdować "klucza" do jego serca ani szukać "zamknięcia", gdy relacja się kończy. Najważniejszy związek masz ze sobą. Nie zwracaj uwagi, jaki ktoś jest, tylko jak ty się czujesz z tym, co robi. Rozumienie nie zawsze jest potrzebne. W finansach nie masz wpływu na zdarzenia, ale możesz się do nich dostosować.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL