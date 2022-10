Powtarzali jej, że nie zostanie modelką. Postawiła na swoim

Demi Rose to brytyjska modelka bielizny o kolumbijskich korzeniach. 27-latka od zawsze marzyła o tym, by być częścią show-biznesu. Jako nastolatka pragnęła chodzić o światowych wybiegach i brać udział w kampaniach reklamowych znanych, luksusowych marek. Niestety, przeszkodą w realizacji planów okazał się niski wzrost. Demi Rose mierzy nieco ponad 150 cm - to zdecydowanie za mało, by osiągnąć sukces jako wybiegowa modelka.

Demi nie zamierzała jednak rezygnować z marzeń. Z pomocą przyszedł jej Instagram. Brytyjkę od zawsze wyróżniała charyzma i pewność siebie. Postanowiła wykorzystać swoje atuty i spróbować sił "w inetrnecie".

Rose odznaczała się także niebywałą urodą. Gdziekolwiek się pojawiła, robiła furorę. Zachwyt wzbudzały jej kobiece krągłości i monstrualne pośladki. Demi zaczęła publikować na Instagramie odważne zdjęcia w bikini i bieliźnie. To pozwoliło jej stać się gwiazdą.

Kariera Rose szybko się rozwinęła. Brytyjka w 2015 roku wystąpiła w teledysku do piosenki DJ Khaleda "How Many Times". Ma na koncie również kilka profesjonalnych okładkowych sesji zdjęciowych. Pojawiła się w magazynach, takich jak: "WorldStarHipHop", "FHM", Nuts czy "Zoo".

Demi Rose nie narzeka na brak popularności. Podróżuje i otacza się ekskluzywnymi przedmiotami. Może pochwalić się rzeszą oddanych fanów. Na Instagramie obserwuje ją prawie 20 mln użytkowników.

Co tym razem pokazała Demi Rose? Ciało okrywają tylko sznureczki

Demi Rose dba o to, by stale dostarczać fanom satysfakcjonujące treści. Instagramowa gwiazda regularnie publikuje kontrowersyjne zdjęcia. Wczoraj przypomniała o sobie, dodając na Instagrama odważne kadry.

27-latka zapozowała na tle egzotycznego krajobrazu ubrana jedynie w satynowy, bieliźniany komplet i zwiewny szlafroczek wykonany z tego samego materiału. Demi Rose zaprezentowała kobiecą figurę w komplecie skonstruowanym jedynie z cienkich sznureczków. Ta stylizacja niewiele zasłania. Gwiazda internetu tym razem pokazała zbyt wiele?

