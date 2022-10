Skandaliczny komentarz jurora w „Tańcu z Gwiazdami”. „Popłynął”

Gwiazdy

Ćwierćfinał „Tańca z gwiazdami” wywołał duże kontrowersje. Wszystko przez dwuznaczny komentarz jednego z jurorów tanecznego show. Michał Malitowski skomentował występ Natalii Janoszek w niesmaczny sposób. To nie spodobało się widzom. Głosy niezadowolenia nie milkną. „Wstyd, wielki wstyd za to, co pan powiedział” – piszą miłośnicy programu na Instagramie.

