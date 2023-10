Pamela Anderson jest pełna niespodzianek. Pokazała się bez makijażu. "Rewolucja naturalnego piękna"

Pamela Anderson to kanadyjska aktorka i modelka, która zyskała swą sławę dzięki roli C.J. Parker w popularnym serialu z lat 90. “Słoneczny patrol". Anderson dodatkowo znana jest także ze swojej działalności charytatywnej na rzecz zwierząt. Mimo upływu lat celebrytka wciąż wzbudza podziw i kontrowersje w świecie mediów. Ostatnia z sytuacji, zapadła wielu osobom w pamięci. Pamela pojawiła się na paryskim tygodniu mody bez grama makijażu. Spotkało się to z wieloma pozytywnymi komentarzami. Amerykańska aktorka Jamie Lee Curtis opisała to zdarzenie w mediach społecznościowych, jako:

Rewolucja naturalnego piękna pisze aktorka na swoim Instagramie

Zdjęcie Pamela Anderson na Paris Fashion Week / Backgrid/East News / East News

Dlaczego Pamela Anderson przestała się malować? Podała wzruszający powód

Modelka w rozmowie z amerykańskim “Elle" zdradziła, dlaczego przestała nosić makijaż. Głównym powodem była śmierć jej przyjaciółki, makijażystki, która zmarła na raka piersi - Alexis Vogel.

Była najlepsza. I od tamtej pory po prostu czułam, że bez Alexis lepiej dla mnie nie nosić makijażu wyjaśniła Pamela

Celebrytka stwierdziła, że nie chce, być malowana przez kogoś innego, oraz że dobrze czuje się we własnej skórze. Podkreśliła, że jest to dla niej także wyzwalające, buntownicze, ale też nieco zabawne. To jednak nie był jedyny powód do zaprzestania używania kosmetyków do makijażu.

Przede wszystkim chciałam się zbuntować przeciw temu, że przez większość życia ktoś zawsze mówił mi co mam robić i jak wyglądać mówiła Pamela dla Elle

Zdjęcie Anderson świetnie wygląda bez makijażu / Vianney Le Caer/Invision/East News / East News

