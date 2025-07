Najważniejsze słowa warto przyswoić jeszcze przed wyjazdem. Do porannego powitania posłuży "dobro jutro" (do 10:00), potem "dobar dan". W ciągu dnia możesz po prostu powiedzieć "bok" - czyli cześć. Gdy witasz się wieczorem - "dobra večer", a gdy żegnasz - "laku noć", czyli dobranoc. Na koniec spotkania - "doviđenja" (do widzenia) albo nieco bardziej swobodnie - "vidimo se" (do zobaczenia).