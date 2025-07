Zgodnie z informacjami Ryanair najczęściej zagubieniu ulegają walizki w kolorze czarnym, granatowym lub szarym. Dlatego irlandzkie linie lotnicze odradzają pasażerom wybór bagaży w tych barwach. Czerń, granat i szarości to kolory uniwersalne i bardzo eleganckie, toteż chętnie wybierane przez podróżnych. Tymczasem ich powszechność sprawia, że bardzo łatwo pomylić bagaż z walizką kogoś obcego, co rodzi dużą frustrację i niepotrzebne na urlopie nerwy. Takie kolory ułatwiają też kradzież walizki, bo złodziejowi łatwiej zgubić się z nią w tłumie, a właściciele nie są pewni, czy to aby na pewno ich mienie.

"Ułatw sobie rozpoznanie bagażu rejestrowanego na taśmie - zwłaszcza jeśli jest czarny, granatowy lub szary. Dodaj kolorową zawieszkę lub wstążkę do rączki walizki, by uniknąć pomyłek po przylocie" - powiedział rzecznik linii cytowany przez "Irish Mirror".

Jest to najlepsza metoda dla tych, którzy zdecydowali się na wybór uniwersalnego, eleganckiego i rodzącego kłopoty koloru walizki. Należy zadbać o coś, co wyróżni bagaż. Mogą to być wspomniane przez rzecznika zawieszka i wstążka, może to być naklejka na walizce lub kolorowy pokrowiec, który nie tylko odróżnia, ale też zabezpieczy walizkę.