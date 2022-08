Doda intensywnie pracuje. Wrzesień będzie dla niej ważny

Ostatni rok był dla Dody wyjątkowo trudny. Piosenkarka długo dochodziła do siebie po burzliwym rozstaniu. Drugi rozwód i definitywne zakończenie znajomości z Emilem Stępniem dużo ją kosztowało. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Doda zamknęła tamten rozdział życia i jest gotowa na to, co przyniesie przyszłość.

Obecnie Dorota Rabczewska bardzo intensywnie pracuje. Już we wrześniu premierę będzie miała nowa płyta Dody. "Jest to zamknięcie tych 20 lat i początek czegoś zupełnie innego" - zaznaczyła wokalistka w rozmowie z mediami. Fani artystki już nie mogą doczekać się nowego krążka.

Doda realizuje obecnie jeszcze jeden ważny projekt. Już 3 września na antenie Polsatu startuje program "Doda. 12 kroków do miłości". Gwiazda polskiej sceny muzycznej pod okiem kamer i przy współpracy z psychologiem spróbuje znaleźć w trakcie show partnera życiowego. Format jest nieco kontrowersyjny, jednak piosenkarka zaznacza, że jest gotowa na nową miłość i dla prawdziwego uczucia jest w stanie zaryzykować.

Instagram Post

Doda chwali się umięśnioną pupą. "Królowa jest tylko jedna"

Doda obecnie ciężko pracuje nie tylko w studio nagraniowym. Gwiazda wiele czasu spędza bowiem również na siłowni. Regularne treningi pod czujnym okiem trenerów personalnych przynoszą spektakularne efekty.

"Sport w moim życiu zawsze był na drugim miejscu po muzyce" - przyznała w jednym ze wpisów na Instagramie Rabczewska, odpowiadając na pytanie o to, jak udało jej się osiągnąć tak smukłą sylwetkę. "Samodyscyplina, higiena życia, wysiłek, konsekwencja to jest coś, co ja PO PROSTU LUBIĘ" - zaznaczyła i przyznała, że wiele zawdzięcza restrykcyjnej diecie.

Instagram Post

Doda chętnie eksponuje muskularne ciało. Często publikuje zdjęcia w odważnych kostiumach, podkreślających sylwetkę i kusych strojach kąpielowych. Tym razem, ku uciesze fanów, zaprezentowała wysportowaną figurę, pozując nad wodą. "Dziękuje za imieninowe życzenia" - napisała pod najnowszym postem.

W komentarzach w okamgnieniu pojawiły się kolejne życzenia i komplementy. "Spóźniłam się wprawdzie, ale szczerze życzę Ci wszystkiego, co najlepsze! Wyglądasz przepięknie! Jakoś tak promiennie" - napisała jedna z fanek piosenkarki. "Cudownie wyglądasz" - zgodziła się inna.

Instagram Post

