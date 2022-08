Natalia Oreiro urodziła się w 1977 roku w Urugwaju i już jako nastolatka miała na koncie występy w kilkudziesięciu reklamach. W połowie lat 90. jej kariera nabrała rozpędu i aktorka zaczęła pojawiać się w popularnych telenowelach takich jak "90-60-90 modelos" i "Valeria". Równolegle do kariery aktorskiej, Natalia rozwijała również muzyczną - nagrała kilka utworów do filmów i seriali oraz album, który odniósł spory sukces i ugruntował jej pozycję na rynku latynoskim.

Klaudia Halejcio kusi w czarnym bikini. „Mama idealna” Natalia miała jednak większe ambicje i w 1998 roku przyjęła rolę Milagros w serialu "Zbuntowany anioł", która przyniosła jej popularność na całym świecie. Ogromnym sukcesem okazała się także piosenka promująca produkcję - "Cambio Dolor", która do dziś grana jest w stacjach radiowych, w klubach, a nawet... na weselach.

Dziś Natalia Oreiro ma na koncie role w kilkudziesięciu telenowelach i kilkunastu filmach. Sześć lat temu wcieliła się w głośną rolę piosenkarki i autorki tekstów, Gildy, a w marcu 2021 roku premierę miał jej film "Magiczna noc". Natalia wciąż stawia również na muzykę i regularnie nagrywa. Ostatnio współpracuje z Bajofondo, popularnym zespołem grającym argentyńskie tango, jest także jurorką w urugwajskim programie "The Voice".

Tak wygląda dziś Milagros ze "Zbuntowanego anioła". Bardzo się zmieniła?

Od kilku miesięcy o Natalii Oreiro głośno jest także za sprawą jej wielkiej metamorfozy i roli w serialu "Santa Evita". Oreiro wciela się w postać Evity Peron - żony prezydenta Argentyny Juana Peróna i działaczki politycznej i społecznej. Serial już zbiera świetne oceny, krytycy doceniają także wkład Natalii Oreiro, której udało się udźwignąć ten niełatwy projekt.

To właśnie rola w najnowszym serialu stoi za ogromną metamorfozą aktorki i wokalistki, która dosłownie z dnia na dzień stała się blondynką. Większość fanów pokochała jej nowy wygląd, porównując ją nawet do Gwen Stefani, ale niestety nie mamy dla nich dobrych wiadomości. Metamorfoza ta była bowiem tylko chwilowa i aktorka znów wróciła do swojego naturalnego koloru.

Mimo to, Oreiro w niczym nie przypomina już zbuntowanej Milagros, którą poznaliśmy pod koniec lat 90. Aktorka schudła, zmieniła styl i to do tego stopnia, że część fanów porównuje ją nawet do Jennifer Lopez! W maju gwiazda skończyła 45 lat i trzeba przyznać, że faktycznie zachwyca formą i młodym wyglądem.

A w jakiej odsłonie wy lubicie ją najbardziej?

