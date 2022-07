- Chciałam was się zapytać, czy może znacie jakiś dom samotnej matki i dziecka, bo ja już wysłałam jedną dużą paczkę do tego, który był mi znany, ale może wy znacie nie wiem jakiś bardziej potrzebujących, taką właśnie placówkę, gdzie są na pewno dziewczynki, dzieci, kobiety. Bo chodzi oczywiście o moje ubrania, buty i rzeczy, które mi zostały po tej wyprzedaży, no takie, które przydadzą się, myślę, że są takie w miarę basicowe. Podczas sprzątania tej garderoby mojej spakowałam dwa potężne kartony dla osób potrzebujących, kolejne dwa teraz będą szły. Wczoraj na wyprzedaży sprzedałam ponad 60 rzeczy, czy wy sobie wyobrażacie, że to nawet nie jest połowa tego, czego muszę się pozbyć?