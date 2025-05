Jeden, zły wybór i płyta indukcyjna będzie zniszczona. Nigdy po to nie sięgaj

Natalia Jabłońska

Przypalone oraz zaschnięte resztki jedzenia i tłuszcz na płycie indukcyjnej, mogą być trudne do usunięcia, zwłaszcza gdy stosujemy nieodpowiednie detergenty. Ponadto czyszcząc taką płytę, należy uważać, by jej nie porysować. Jak zatem zadbać o płytę indukcyjną, by służyła nam jak najdłużej i wyglądała niemal na nową?