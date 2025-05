Najzdrowsza ryba świata. Polacy o niej zapomnieli, najlepsza dla serca

Polacy nie są szczególnymi fanami ryb, ich spożycie w naszym kraju wynosi statystycznie 12-13 kg na osobę w ciągu roku, czyli o połowę mniej niż średnia europejska. Przyczyną jest cena, ale też obawy przed toksynami i zanieczyszczeniami, które kumulują się w rybach. Z tego względu warto wybierać okonia morskiego – w rankingu BBC zajął trzecie miejsce na liście najzdrowszych produktów spożywczych. Wyprzedziły go tylko migdały i cherimoya. Co zawiera okoń morski i dlaczego warto włączyć go do diety?