Początek czerwca dla Baranów może okazać się czasem powrotu do przeszłości w sferze emocjonalnej. Koniunkcja Wenus z Chironem w znaku Barana skieruje myśli ku relacjom i starym, niezabliźnionym ranom. To astrologiczne połączenie, choć potencjalnie uzdrawiające, może również wiązać się z koniecznością ponownego przeżycia bolesnych wspomnień i skonfrontowania się z tym, co dotychczas było unikane.