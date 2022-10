Kochani, przyszedł czas, by podzielić się z wami szczęściem, które wypełnia nasze serca już od wielu tygodni. Pan Bóg wysłuchał naszych próśb. Będziemy mieli dziecko. Nasza radość nie zna granic. Czekaliśmy na to od wielu lat. Wszyscy jesteśmy zdrowi i najlepiej zaopiekowani. Za kilka miesięcy będziemy we troje

napisała Dominika Gwit-Dunaszewska na początku sierpnia, przekazując internautom radosną nowinę o wyczekanej ciąży.