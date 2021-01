​Drew Barrymore zdradziła, że gdy szukała partnera, często dostawała kosza

Szukanie miłości w Internecie może przysporzyć wielu rozczarowań - przekonała się o tym boleśnie Drew Barrymore, która swego czasu namiętnie korzystała z pewnej aplikacji randkowej. Zamiast nawiązać ekscytujące znajomości, spotkała się ona z odrzuceniem ze strony potencjalnego kandydata na partnera. "Czułam się potwornie głupio" - zdradziła aktorka.

Zdjęcie Drew zdradziła, że wielokrotnie korzystała z aplikacji randkowych /Valerie MACON / AFP /East News

Z aplikacji i portali randkowych korzystają obecnie miliony ludzi na całym świecie. Podczas gdy dla jednych okazuje się to skutecznym sposobem na poznanie życiowego partnera, inni bez powodzenia szukają w sieci miłości, spotykając się co rusz z odrzuceniem. Do tej grupy należy Drew Barrymore, dla której internetowe poszukiwania kandydata na ukochanego okazały się źródłem frustracji.

Pierwsze rozczarowanie nadeszło bardzo szybko. Według Barrymore korzystający z aplikacji randkowej mężczyźni byli do siebie łudząco podobni, a co za tym idzie zwyczajnie nudni. "Każdy facet tam jest surferem, fotografem, ma psa i zarzeka się, że uwielbia dziecko swojego najlepszego przyjaciela. Przeglądając ich profile miałam wrażenie, że są wyjęci z foremki do ciastek. Masz do czynienia cały czas z tym samym typem faceta" - wyznała gwiazda w rozmowie z komiczką Nikki Glaser wyemitowanej w nowym odcinku programu "The Drew Barrymore Show".