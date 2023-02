Spis treści: 01 Dua Lipa kusi w zmysłowej naked dress. Odsłoniła niemal wszystko

02 Stylizacja Duy Lipy wzbudziła zachwyt fanów

03 Dua Lipa: kariera

04 Dua Lipa: życie prywatne

Dua Lipa doskonale wie, jak znaleźć się w centrum zainteresowania. Artystka chętnie wybiera odważne i oryginalne kreacje, które odsłaniają sporo ciała. Tak było i tym razem. Piosenkarka pojawiła się na pokazie marki GCDS w Mediolanie w zmysłowej naked dress.

Dua Lipa kusi w zmysłowej naked dress. Odsłoniła niemal wszystko

Zdjęcie Dua Lipa w koronkowej naked dress / Giordano Riccardo/IPA/ABACA/Abaca/East News / East News

Czarna koronkowa kreacja to projekt Giuliano Calzy. Zmysłowa i zabudowana z przodu kreacja podkreśliła zgrabną figurę Duy Lipy. Stylizacji pikanterii z pewnością dodały również odważne wycięcia.

Do stylizacji wokalistka dobrała czerwoną torebkę w kształcie serca, a look uzupełniła butami na platformie.

Reklama

Zobacz też: Hailey Bieber ukarana przez internautów. Afera z Seleną Gomez powróciła

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 44: Magdalena Boczarska INTERIA.PL

Stylizacja Duy Lipy wzbudziła zachwyt fanów

Instagram Post Rozwiń

Piosenkarka zdecydowanie skradła show - zarówno na pokazie, jak i w mediach społecznościowych.

Chociaż pokaz miał miejsce 23 lutego, Dua zaprezentowała swoim fanom na Instagramie kolejną porcję zdjęć z mediolańskiego tygodnia mody. Dzięki temu mogą zobaczyć jej zmysłową stylizację w całej okazałości. Pod nowymi zdjęciami 27-letniej gwiazdy posypały się komplementy.

"Dua w czerni!", "Sukienka to po prostu ogień", "Klimaty Morticii Addams", "Jak można wyglądać aż tak idealnie?", "Pasuje ci ta stylizacja", "Uwielbiam twój styl" - pisali fani w komentarzach.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz też: Jest najbogatszą kobietą na świecie. Oto jak dzisiaj wygląda

Dua Lipa: kariera

Dua Lipa to brytyjsko-albańska wokalistka, która zaczęła karierę w wieku 14 lat. W 2015 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Warner Music Group, a w 2017 roku ukazał się jej debiutancki album. Hity takie jak "Be the one", "New rules" czy "IDGAF" podbiły listy przebojów na całym świecie.

Dwa lata później Dua Lipa zdobyła nagrodę Grammy w kategorii "najlepszy nowy artysta" i "najlepsze nagranie taneczne".

W 2020 roku ukazał się jej drugi album "Future Nostalgia", z którego pochodzą hity "Don’t start now", "Physical", "Break my heart" czy "Levitating". Album zdobył nagrodę Grammy w kategorii "najlepszy wokalny album pop".

W 2022 roku Dua Lipa otrzymała albańskie obywatelstwo za promowanie swojego kraju poprzez muzykę. Jakiś czas temu wokalistka wyznała, że pracuje obecnie nad trzecim albumem.

Zobacz też: Kim Kardashian pozuje w bikini. Co za ciało!

Dua Lipa: życie prywatne

Ze względu na zawrotną karierę, spore zainteresowanie budzi również życie prywatne piosenkarki. W 2019 roku związała się z Anwarem Hadidem, młodszym bratem modelek Gigi i Belli Hadid.

Związek nie przetrwał jednak próby czasu, bo w grudniu 2019 roku media poinformowały o rozstaniu pary. Przyczyną rozpadu związku miała być presja zawodowa i wyjazdy Duy Lipy.

***