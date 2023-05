Księżna Kate odmówiła złamania królewskiego protokołu

Gwiazdy Księżna Kate pokłócona z królową Camillą? Długo to ukrywały! Rodzina królewska w Wielkiej Brytanii wzbudza niemałe zainteresowanie, a spotkanie członka monarchii na żywo i możliwość porozmawiania z nim jest wyjątkowym przeżyciem. Nie da się ukryć, że Kate cieszy się sympatią Brytyjczyków, zarówno tych starszych, jak i młodszych. W sieci można znaleźć mnóstwo filmów, na których widać, że spotkania z księżną wzbudzają ogromne emocje.

Nie od dziś wiadomo, że członkowie rodziny królewskiej muszą przestrzegać określonych reguł. Jedną z nich jest np. zakaz publicznego okazywania sobie uczuć. Świat tylko raz, w dniu ślubu, widział pocałunek Kate i Williama. Teraz na próżno czekać, aż zrobią to ponownie na oczach innych. Wszystko przez to, że nie mogą złamać królewskiego zakazu.

W ostatnim czasie Kate brała udział w pokazie kwiatów Chelsea Flower Show. To właśnie wtedy była zmuszona odmówić złamania królewskiego protokołu poprzez złożenie autografu.

Księżna Kate odmówiła złożenia autografu

Księżna w dniu londyńskiego pokazu kwiatów spędziła czas z uczniami szkół podstawowych na świeżym powietrzu. Podczas pikniku chętnie rozmawiała z dziećmi, podziwiała ich rysunki i przyglądała się kwiatowym wystawom w ogrodzie.

Na zakończenie spotkania niektóre dzieci poprosiły księżną o autograf. Ku ich zdziwieniu Kate odmówiła podpisania się na gotowych rysunkach. Jak się okazuje, królewski protokół zabrania członkom rodziny rozdawania autografów. Możliwe, że zakaz został wprowadzony w celu wyeliminowania ryzyka fałszowania podpisów. "Mam na imię Catherine. Nie mogę złożyć podpisu, to jedna z obowiązujących zasad" - miała powiedzieć jednemu z dzieci.

Co prawda księżna, nie mogła się podpisać, ale nic nie stało na przeszkodzie, by mogła coś narysować. Dlatego też na rysunkach dzieci domalowała kilka elementów, by w ten sposób zrekompensować im brak jej autografu.

