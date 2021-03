Edyta Górniak jest niewątpliwie jedną z największych gwiazd polskiej estrady. Jej życie prywatne jest równie barwne, co to, które toczy się na scenie. Edyta często gościła na okładkach czasopism, w których opowiadała o miłości, synu i o... wierze. To właśnie wiara dodawała jej sił w trudnych momentach i przez lata bardzo ewoluowała.

Zdjęcie Edyta Górniak stroni teraz od wielkomiejskiego życia /Kamil Piklikiewicz/DDTVN /East News

Kiedy Edyta Górniak pojawiła się w polskim show-biznesie, miała zaledwie 14 lat. Od tego momentu zdobywała wyróżnienia i skupiła na sobie uwagę ekspertów muzycznych i całej rzeczy fanów.



Niezwykły głos, którym dysponuje, hipnotyzował słuchaczy odkąd tylko zaczęła śpiewać.



Gdy w 1994 roku zajęła drugie miejsce podczas 39. Konkursu Piosenki Eurowizji, śpiewając "To nie ja!", jej kariera rozpoczęła się na dobre. Wówczas media zaczęły śledzić każdy jej krok, również w życiu prywatnym.



Rozpisywano się na temat jej związków, kryzysów i rozstań z partnerami. Takie zainteresowanie mediów było trudne do zniesienia dla Edyty, która zaczęła szukać swojej duchowej ścieżki.



W 2009 roku czuła się bardzo zagubiona po ogłoszeniu rozstania z mężem Dariuszem Krupą. Wtedy też zaczęła interesować się buddyzmem. Zniknęła z mediów i wyjechała do buddyjskiego ośrodka w Tajlandii.



Chciała spróbować oczyścić swój umysł z negatywnych myśli, które w tym trudnym czasie towarzyszyły jej na każdym kroku - szukała wyciszenia. Wiele wskazywało na to, że osiągnęła upragniony stan.



Do Polski wróciła spokojniejsza i chętnie opowiadała o buddyzmie, wciąż ucząc się medytacji.