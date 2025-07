Pieprz czarny nie bez powodu zyskał miano króla przypraw. Znany na całym świecie, słynie zwłaszcza ze swoich kulinarnych zastosowań. To w końcu on dodaje pikantnego, wyrazistego smaku rozmaitym potrawom. Jednak nie tylko z tego powodu należy po niego sięgać.

Pieprz czarny zawiera witaminy A, C i K oraz żelazo, wapń i magnez. Do tego poprawia wchłanianie witaminy A, C, B6 oraz oraz selenu czy koenzymu Q10. Składnik ten działa również pozytywnie na układ pokarmowy - wspomaga wydzielanie kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych, co usprawnia trawienie substancji pokarmowych.