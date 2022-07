Edyta Herbuś nadal przebywa na wakacjach w Stanach Zjednoczonych. Tym razem tancerka pozdrawia fanów ze słonecznej Kalifornii.

- Ten Californijski styl bardzo mi odpowiada ! Z uśmiechem weszłam w ten klimat, mam już nowe koleżanki, z którymi jak widać, stworzyłyśmy zgraną paczkę! Czekają tu na mnie codziennie , dacie wiarę? I tylko tych rzęs im troszkę zazdroszczę - napisała na Instagramie Herbuś.

Edyta Herbuś kusi na Instagramie

Gwiazda zaprezentowała się w jednej z najmodniejszych sukienek tego lata. Edyta Herbuś ma na sobie obcisłą, czarną sukienkę maxi. Po bokach znajdują się wycięcia, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę. Letnią stylizację uzupełnia kapelusz i okulary przeciwsłoneczne.

Fani obsypali Herbuś komplementami. "Z klasą i przepięknie", "Ślicznie wyglądasz", "Tylko Pani zazdrościć", "Ślicznie wyglądasz" to tylko niektóre z komentarzy pod zdjęciem Herbuś.

Sukienki z wycięciami - hit lata 2022

Lato 2022 w modzie to mieszanka kolorów, fasonów i faktur. Coś dla siebie znajdą fanki stylu retro, minimalistki i fanki barwnych stylizacji. Ten sezon należy przede wszystkim do sukienek i spódnic podkreślających naszą kobiecość.

Do takich niewątpliwie należą sukienki ze zmysłowymi wcięciami. Sukienki w kolorach czerni, bieli, nude czy granatu to absolutny must have tych wakacji! Taki kolor nie przytłoczy fasonu i jest odpowiedni dla kobiet, które cenią sobie w modzie minimalizm. Jeśli nie przepadasz za dekoltem, wyeksponuj ramiona. Taka sukienka przyciąga wzrok do naszych atutów, dzięki czemu mankamenty naszej sylwetki pozostają niemalże niezauważalne.

Warto pamiętać, że sukienki z wycięciami to strój idealny raczej na prywatne wyjście, np. z przyjaciółmi niż do pracy. Jeżeli nasza sukienka ma dekolt na plecach, wtedy możemy ubrać na nią żakiet lub kurtkę.

