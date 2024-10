Klasyka wcale nie musi być nudna. Udowadnia to Małgorzata Socha, która zachwyciła stylizacją na pokazie kolekcji Dawida Wolińskiego. Aktorka znana m.in. z serialu "Przyjaciółki" postawiła na elegancję, a jej minimalistyczny look to strzał w dziesiątkę.

Małgorzata Socha na pokazie mody. Zachwyciła w stylowej marynarce

Małgorzata Socha zachwyciła na pokazie mody. Stylizacja idealna na jesień Pawel Wodzynski/East News East News

Uwagę zwraca przede wszystkim granatowa, nieco dłuższa marynarka. Socha założyła ją do czarnego topu i czarnych spódnico-spodni.

Elegancką stylizację uzupełniła o torbę - kuferek i czarne kozaki na obcasach, które wręcz idealnie uzupełniły cały outfit. Jak widać, jesienna aura wcale nie musi być pretekstem do tego, by marynarkę schować na dnie szafy. Zwłaszcza, że pogoda jeszcze nas rozpieszcza.

Modne marynarki 2024. Jaką wybrać?

Marynarka zazwyczaj kojarzy się nam z elegancją. Jednak obecnie marynarki nosi się również jako uzupełnienie bardziej casualowych stylizacji. Marynarka, T-shirt, dżinsy i trampki? Dlaczego nie. Ten element garderoby można nosić o każdej porze roku i stworzyć na jej bazie wiele różnorodnych stylizacji.

W tym roku prym wiodą nie tylko marynarki oversize, ale również fasony klasyczne i taliowane, które podkreślają figurę. Do tego świetnie prezentują się w duecie z dżinsami czy spodniami o szerszych nogawkach. Wśród najgorętszych trendów królują również dwurzędowe marynarki z szerokimi klapami, wręcz idealne do pracy czy na spotkania biznesowe.

W 2024 roku najmodniejsze marynarki to te w kolorach: czerni, bieli, odcieniach beżu czy Peach Fuzz. Fanki bardziej soczystych kolorów również mają w czym wybierać. Ognista czerwień, mocna zieleń czy fiolet również wchodzą w grę. Wszystko zależy od tego, w jakim kolorze czujemy się najlepiej i jaki oddaje naszą osobowość. Jesienią i zimą szczególnie modne są również kraciaste marynarki.

Dzięki marynarce stworzysz wiele interesujących stylizacji 123RF/PICSEL

Jeśli na co dzień preferujesz klasykę, garderobę możesz uzupełnić też o czarną marynarkę. Model w tym kolorze świetnie uzupełni zarówno wieczorowe sukienki, jak i stylizacje do pracy. Możesz ją również nosić do dżinsów i T-shirtu.

Jeśli czarny to nie twój kolor, podobnie jak Małgorzata Socha, wybierz marynarkę w granatowym kolorze. Doda tyle samo elegancji i szyku, co jej czarny odpowiednik. Najważniejsze, by miała dość uniwersalny fason. Dzięki temu będzie świetnym dodatkiem do niejednej stylizacji.

