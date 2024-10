Katarzyna Cichopek już od dawna słynie z inspirujących stylizacji. Jej modowe wybory czy eksperymenty możemy teraz obserwować na antenie Polsatu. Cichopek wspólnie ze swoim partnerem Maciejem Kurzajewskim prowadzi poranne pasmo "halo tu polsat". Jest również prowadzącą program "Moja Mama i Twój Tata". Wspomniane programy to okazja, by sprawdzić, co aktualnie odgrywa główną rolę w garderobie prezenterki.