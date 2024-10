Katarzyna Cichopek powoli przygotowuje się na nadejście zimy. Chociaż jesień na dobre rozgościła się w Polsce, to już niebawem temperatury znacznie spadną. Dlatego też już teraz warto pomyśleć o kurtce idealnej na mrozy .

Najlepiej sprawdzi się puchówka - nie dość, że uniwersalna, to jeszcze nie pozwoli nam zmarznąć. Jeżeli do tej pory kojarzyłaś ją z dość ciemnymi kolorami, czas to zmienić. Prowadząca "halo tu polsat" udowadnia, że jej pastelowe oblicze może być równie efektowne.