Gwiazdy Blanka Lipińska w niezwykłej kreacji na premierze filmu. Zaskoczyła fanów Natalia Siwiec rozpoznawalność zdobyła 11 lat temu podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Zdjęcia z trybun obiegły sieć w ekspresowym tempie, a modelka natychmiast zyskała miano "Miss Euro 2012". Celebrytka nie może narzekać na brak zainteresowania, a grono jej fanów urosło do pokaźnych rozmiarów.

Instagramowy profil Natalii Siwiec obserwuje już 1,3 mln osób. To właśnie tam influencerka dzieli się swoją codziennością i publikuje ujęcia z zagranicznych wyjazdów. W ostatnim czasie Natalia Siwiec wraz z rodziną sporo czasu spędza w Meksyku, gdzie kupiła okazałą willę.

Zdjęcie Natalia Siwiec zachwyciła w czerwieni / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Natalii Siwiec nie mogło jednak zabraknąć na premierze "Akademii Pana Kleksa", która odbyła się 18 grudnia. Tego wieczoru celebrytka postawiła na kreację, wobec której ciężko przejść obojętnie.

Natalia Siwiec postawiła na czerwień

Celebrytka uwielbia przyciągać spojrzenia i tym razem również jej się to udało. Natalia Siwiec na premierze pojawiła się w długiej sukience odznaczającej się głębokim rozcięciem na udzie oraz odkrytymi plecami. Dobrała do niej długie rękawiczki w tym samym kolorze, co jeszcze bardziej podkreśliło elegancki i niezwykle szykowny charakter stylizacji.

Zdjęcie Natalia Siwiec postawiła na elegancką kreację / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Natalia Siwiec zdecydowała się na upięcie włosów w wysoki kok, co przy sukni z odsłoniętymi plecami okazało świetnym wyborem. W kwestii makijażu celebrytka postawiła na mocne podkreślenie oczu i wyraźne konturowanie twarzy. Usta jednak zdecydowała się pozostawić w odcieniu nude.

Całość Natalia Siwiec uzupełniła złotymi kolczykami, które idealne dopasowały się do stylizacji. Czerwona kreacja okazała się strzałem w dziesiątkę.

