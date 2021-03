Elizabeth Hurley to brytyjska modelka, aktorka i producentka filmowa. Mimo swojego wieku - w tym roku gwiazda skończy 56 lat - zachwyca urodą i figurą. Jej najnowsze zdjęcia zrobiły spore wrażenie na fanach!

Piękna aktorka, która znana jest m.in. z serialu "Plotkara", potrafi kusić swoimi wdziękami, jak mało kto!

Elizabeth prywatnie przez 13 lat była związana z Hugh Grantem, a prasa kochała rozpisywać się na ich temat. Miłość jednak nie przetrwała i para rozstała się w 1995 roku w atmosferze skandalu.



W mediach społecznościowych do dziś wzbudza sensację pojawiając się w kontrowersyjnych kreacjach.



To właśnie czerwony garnitur, w którym pozowała do najnowszych zdjęć, rozgrzał jej fanów.



Trudno im się dziwić, gdyż 55-letnia Elizabeth wygląda pięknie i niejedna młodsza od niej koleżanka z branży może pozazdrościć jej wdzięków.



Obecnie głośno jest też o Eli z innego powodu - plotkuje się, że romansuje ona ze swoim byłym - Shane'm Warne'm - z którym rozstała się osiem lat temu.



Fani gwiazdy śledzą tę sytuację z zapartym tchem. Może dlatego Elizabeth wygląda tak pięknie i cała aż promienieje?

