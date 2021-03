Ellie Brown to młodziutka, bo 22-letnia gwiazda brytyjskiej edycji "Love Island". Gwiazda co jakiś czas rozgrzewa swoich fanów pikantnymi zdjęciami, co zrobiła i tym razem.

Zdjęcie Ellie Brown zdobyła popularność w 2018 roku / Barcroft Images / Barcroft Media /Getty Images

Ellie Brown to jedna z ulubienic fanów brytyjskich reality show. Piękna Ellie zajmuje się na co dzień modelingiem, którego efektami chwali się w mediach społecznościowych.

Ostatnio o celebrytce było dość głośno, bo została zatrzymana przez policję, gdy znacząco przekroczyła dozwoloną prędkość.



Ellie otrzymała surową karę półrocznego odebrania prawa jazdy i musiała zapłacić grzywnę w wysokości 1660 funtów.



Brytyjskie media rozpisywały się o jej występku, ale jak widać... Ellie nic sobie z tego nie robi. Na jej profilu właśnie pojawiły się gorące zdjęcia z sesji zdjęciowej, do której pozowała w samej bieliźnie.



Prócz hulaszczego stylu życia, gwiazda jest znana również z tego, że chętnie chwali się swoimi ponętnymi kształtami. Tym razem zrobiła to, by świętować piąte urodziny znanej marki produkującej bieliznę.



Udało jej się tym wzbudzić kolejne spore zainteresowanie brytyjskiej pracy oraz fanów, którzy ją po prostu uwielbiają!





