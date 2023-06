Spis treści: 01 Elżbieta Zającówna nie zawsze chciała zostać aktorką

02 Czym jest choroba Von Willebranda? Na co choruje Elżbieta Zającówna?

03 Co dziś się dzieje z Elżbietą Zającówną? Ile ma obecnie lat?

Elżbieta Zającówna nie zawsze chciała zostać aktorką

Elżbieta Zającówna znana z takich ról jak "Seksmisja", "Vabank", czy serial "Matki, żony i kochanki", który oglądała niemal cała Polska.

Elżbieta Zającówna: Tak wygląda dziś

Elżbieta Zającówna pokazała się z mężem i córką. Bardzo się zmieniła? Dzięki temu Elżbieta Zającówna w latach 80. i 90. była niekwestionowaną gwiazdą. Jednak nie od początku w jej głowie narodziło się marzenie bycia aktorką. Elżbieta Zającówna planowała karierę w świecie sportu, lecz te plany nie zostały zrealizowane. Gwiazda dowiedziała się, że cierpi na chorobę Von Willebranda.

Czym jest choroba Von Willebranda? Na co choruje Elżbieta Zającówna?

Wieść o chorobie była niczym wyrok. Choroba von Willebranda jest wrodzonym rodzajem skazy krwotocznej. Polega na zaburzeniu krzepnięcia krwi. Aktorka myślała, że zmiana planów zawodowych wystarczy, by nie zmagać się z tym schorzeniem.

Zdjęcie Decyzja o zawieszeniu kariery aktorskiej zaskoczyła fanów Elżbiety Zającównej / Gałązka / AKPA

Niestety u szczytu swojej kariery musiała zrezygnować z pracy w blasku fleszy. "Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie - powiedziała Elżbieta Zającówna w wywiadzie dla magazynu "Viva".

Gwiazda musiała w wyniku choroby zmagać się z częstymi krwawieniami, chociażby z nosa, czy z dziąseł. Kobiety cierpiące na to schorzenie mają niezwykle obfite miesiączki. W ciężkim przebiegu choroby dochodzi także do krwawienia przewodu pokarmowego, czy krwawień do mięśni. W 2008 roku po zakończeniu pracy w serialu "Na kocią łapę" Elżbieta Zającówna zawiesiła swoją karierę aktorską.

Co dziś się dzieje z Elżbietą Zającówną? Ile ma obecnie lat?

Elżbieta Zającówna 14 lipca 2023 skończy 65 lat i obecnie wiedzie spokojne, rodzinne życie u boku męża Krzysztofa Jaroszyńskiego, z którym doczekała się córki, dziś już dorosłej Gabrieli. To, że gwiazda zawiesiła karierę aktorką, nie oznacza tego, że przestała pracować. W 2010 roku Elżbieta Zającówna została wiceprezeską Fundacji Polsat i funkcję tę pełni do dzisiaj.

W 2022 roku nawet dała nadzieję swoim fanom, że wraca do zawodu aktorki. Zagrała w komedii romantycznej pt. "Szczęścia chodzą parami", a także wzięła udział w koncercie "Sweet sixty, czyli słodka sześćdziesiątka" organizowanego z okazji 30-lecia działalności artystycznej Kwartetu Rampa. Aktorka jednak sama nie dawała żadnej deklaracji powrotu do aktorskiego świata.