Emily Ratajkowski jest modelką, która zyskała popularność m. in. dzięki występowi w teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", która stała się ogromnym hitem na całym świecie. Niestety okazuje się, że łączy się to z bardzo nieprzyjemnym wydarzeniem.

Emily Ratajkowski została molestowana?

Modelka w swojej najnowszej książce "My body" oskarża wokalistę o molestowanie. Emily Ratajkowski twierdzi, że Thicke dotknął jej piersi bez jakiejkolwiek zgody.





"Nagle, całkowicie znienacka, poczułam zimne, nieznajome dłonie mężczyzny, dotykające od tyłu mojego nagiego biustu. Instynktownie odsunęłam się, odkręciłam głowę, spojrzałam, a to był Robin Thicke"

- opisuje.





Emily Ratajkowski o molestowaniu

Ratajkowski wyznaje przy tym, że poczuła się upokorzona, uprzedmiotowiona i czuła, jakby przed jej oczami zapadł mrok.

Pisze jednak, że nie miała odwagi zareagować.



Zareagowała natomiast reżyserka teledysku Diane Martel, która widziała ten nieprzyjemny incydent.





Co ty w ogóle wyrabiasz?

- jak opisuje Ratajkowski, tak właśnie krzyknęła do Thicke'a zdenerwowana reżyserka.



Piosenkarz miał przeprosić za swoje zachowanie, ale to podobno niejedyna taka sytuacja, której był uczestnikiem. Jak mówi reżyserka, Diane Martel, to wydarzenie mogło być spowodowane nadmiarem alkoholu.





