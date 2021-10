​Najbardziej wytatuowana uczestniczka na torze "Ninja Warrior Polska"

Bezkompromisowa królowa skandalu, znana z show telewizyjnego "Królowe życia", Adrianna Eisenbach postanowiła udowodnić sobie i innym, że nie boi się wyzwań. Bez ani jednego dnia spędzonego na siłowni, bez ćwiczeń w zaciszu domowym.

- Tylko ja i moje tatuaże - zapowiada swój występ celebrytka - Bardziej stresuje mnie patrzenie na emocje, które towarzyszą innym uczestniczkom. Dziewczyny trenują całe życie, a ja wcale. Mają wiele do stracenia, a dla mnie już samo bycie tutaj to zwycięstwo - dodaje z uśmiechem.

Trochę czasu zajęło, zanim Adrianna zdecydowała się pojawić się w show.

Zdjęcie Adrianna Eisenbach na planie Ninja Warrior / INTERIA.PL/materiały prasowe

- Ale pomyślałam sobie, że kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa. A co postanowię, to robię to. Podobnie było u mnie z tatuażami. Gdy postanowiłam, że wytatuuję swoje ciało w 2 lata, to nie było zmiłuj. Czy boli czy nie boli, jak się potknę, to wstaję i idę dalej. Moja mocna strona w kontekście toru "Ninja Warrior Polska" to motywacja - mówi Adrianna.

Zdjęcie Adrianna stanie przed szansą pokonania legendarnego toru / INTERIA.PL/materiały prasowe

