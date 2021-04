Esmeralda Godlewska trafiła do kliniki psychiatrycznej po tym, jak opublikowała sama wiadomość o swojej śmierci i zostawiła jednej ze swoich sióstr pożegnalny list. Celebrytka nadal przebywa w szpitalu i nie zanosi się na szybki powrót do domu.

Zdjęcie Esmeralda Godlewska od dłuższego czasu mierzy się z uzależnieniami / Piotr Andrzejak / MWMedia

Esmeralda Godlewska wprawiła w osłupienie swoich fanów, gdy na jej profilu w mediach społecznościowych pojawiło się jej czarno-białe zdjęcie i podpis:

"Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16.04.2021r. zmarła, w wieku 27 lat. 21 Kwietnia Monika obchodziłaby 28 urodziny. Prosimy o uszanowanie naszej prywatności. Świeć Panie Nad Jej Duszą. Rodzinie zmarłej Moniki składamy serdeczne wyrazy współczucia i modlitewnego wsparcia w dniach żałoby".



Zostawiła także list pożegnalny siostrze Magdalenie, która natychmiast pojechała sprawdzić mieszkanie Esmeraldy i wówczas zapadła decyzja o potrzebie hospitalizacji.



"Moja siostra obecnie przebywa w klinice psychiatrycznej, by poradzić sobie z wszystkimi ciężkimi uzależnieniami od leków psychotropowych i alkoholu. Z rodziną przeżywamy bardzo trudne chwile, ponieważ jednak są to kwestie rodzinne, nie chcemy tego komentować i prosimy o uszanowanie prywatności, oraz zaprzestanie wysyłania prywatnych wiadomości" - napisała w mediach społecznościowych Magdalena.



Wygląda na to, że Esmeralda wciąż przebywa w ośrodku, gdzie poddawana jest leczeniu i terapii. Dzień w takiej klinice wygląda podobnie. W zależności od zaleconej terapii, Esmeralda ma również zajęcia dodatkowe i odsunięta jest od wszelkich używek.



Choć rodzina nie chce niczego komentować, to z pewnością w końcu są spokojni o los Esmeraldy. W końcu otrzymała ona specjalistyczną pomoc w walce z chorobą i uzależnieniami.



Wiele jednak wskazuje na to, że nie opuści ona szybko kliniki. Jej przypadek wymaga analizy i odpowiedniego podejścia. Urodziny, które obchodziła 21 kwietnia również spędziła w szpitalu bez możliwości opuszczenia miejsca leczenia.

Zdjęcie Esmeralda Godlewska po długiej nieobecności wróciła do show-biznesu / Paweł Dąbrowski / East News