Dorota Goldpoint: Zupełnie nie rozumiem fenomenu Instagrama Esmeralda Godlewska jest bez wątpienia barwną postacią polskiego show-biznesu. Niestety, za jej ekstrawaganckim stylem bycia kryje się smutna prawda o problemach natury psychicznej.

Gwiazda zmaga się z depresją i uzależnieniem od używek od wielu lat. W 2018 roku spowodowała ona wypadek samochodowy, prowadząc pod wpływem alkoholu.



Wówczas zniknęła na jakiś czas z przestrzeni medialnej, by powrócić i brać udział w zawodach sztuk walki dla celebrytów. Po jednej z takich walk, która odbyła się w maju tego roku. To właśnie po tej walce, gdzie w mediach dosłownie wrzało od komentarzy na temat tuszy Godlewskiej, gwiazda trafiła do kliniki psychiatrycznej.



Esmeralda Godlewska zostawiła wówczas wstrząsający wpis w swoich mediach społecznościowych, gdzie ogłosiła własną śmierć i pożegnała się z siostrą, która podjęła natychmiastową interwencję i zaopiekowała się Esmeraldą.



Zdjęcie Esmeralda Godlewska razem z siostrą Małgorzatą stały się popularne w Polsce dzięki wykonaniu swojej wersji piosenki "Pada śnieg" / Voltar / Agencja FORUM

Esmeralda Godlewska walczy o szczupłą sylwetkę

Teraz już celebrytka wróciła do normalnego życia, ale postanowiła zawalczyć o swoją figurę i ogłosiła w mediach społecznościowych, że przechodzi na dietę i zachęciła do tego swoje fanki, by wzajemnie się motywowały w walce o lepsze ciało.





"Mam do zrzucenia 18 kilogramów, więc będzie to trochę roboty" - wyznała Esmeralda Godlewska na swoim InstaStories.

Czy tym razem Esmeraldzie uda się w zdrowy sposób zadbać o swoje ciało? Fani bardzo mocno trzymają za to kciuki!



Zdjęcie Esmeralda Godlewska pragnie schudnąć i być tak szczupła jak jej siostra Małgorzata? / Voltar / Agencja FORUM

