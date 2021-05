Późnym wieczorem, 22 maja 2021 wszystko stało się jasne - 65. edycję Eurowizji wygrali Włosi. Zespół Maneskin i ich piosenka "Zitti E Buoni" podbili serca publiczności.

Przedstawiciele Włoch zyskali łącznie 524 punkty, co dało im niekwestionowane zwycięstwo. O takim sukcesie mógł tylko pomarzyć Rafał Brzozowski, który ze swoją piosenką "The Ride" pożegnał się z konkursem już w półfinale.



Występ artysty nie wzbudził zachwytów nawet w Polsce i raczej trudno nie zgodzić się z ilością przyznanych mu punktów.



Trzeba zauważyć także, że Rafał Brzozowski do występów w Rotterdamie, gdzie w tym roku odbywała się Eurowizja, przygotowywał się z Edytą Górniak.



Diwa w 1994 roku była dosłownie o krok od zwycięstwa w konkursie Eurowizji ze swoją piosenką "To nie ja". Gwiazda sama wyszła z inicjatywą i zaprosiła Rafała do swojego domu w górach, by mogli przygotowywać się do jego występu.



Prócz prób i ćwiczeń, spędzili również czas na wspólnym relaksie, ale niestety, nie przyniosło to oczekiwanych rezultatów i teraz Rafał Brzozowski musiał zmierzyć się z porażką.



O niepowodzeniu Rafała dowiedziała się z komentarzy internautów i sama nie śledziła jego poczynań. "Dzisiaj był półfinał? Odpadł Rafałek? Aj, szkoda" - powiedziała Edyta.



Sam Rafał jednak godnie przyjął swoją przegraną i pogratulował zwycięstwa zespołowi Maneskin, umieszczając wspólne zdjęcie na swoim profilu w mediach społecznościowych.



To zachowanie jest niezwykle fair play i pokazuje, że nie zwycięstwo było najważniejsze dla Rafała.

