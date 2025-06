ABCT - prosty sposób na zdrowie i formę. Na czym polega ta metoda?

Nie musisz liczyć każdej kalorii, znać nazw wszystkich superfoods ani mieć szuflady pełnej suplementów. Czasem wystarczy prosty plan, który daje strukturę i pomaga odnaleźć balans w jedzeniu i codziennym stylu życia.

Tak działa metoda ABCT - cztery proste zasady, które wspierają zdrowie, pomagają utrzymać prawidłową wagę i uczą dobrych nawyków na całe życie.

Dieta, która nie jest dietą

ABCT to nie kolejna moda z Instagrama, tylko podejście do życia, które promuje równowagę, uważność i zdrowy rozsądek. Amerykańska dietetyczka Jodi Velazquez, która rozpropagowała tą zasadę, mówi wprost: jedzmy jak nasze mamy i babcie, zanim nastała era fast foodów i słodzonych napojów.

Tłumaczy, że nasza współczesna dieta jest za bardzo przekombinowana: przeładowana cukrem, tłuszczem, sztucznością i ciągłymi przekąskami. A wszystko to często w biegu, w samochodzie, bez planu i refleksji. To odpowiedź na coraz większe zamieszanie wokół jedzenia: diety-cud, detoksy, skrajności, eliminacje wszystkiego i obsesję na punkcie kalorii.

Metoda ABCT jest remedium na ten chaos. Zamiast restrykcji - daje jasne, krótkie, proste zasady. Zamiast liczenia kalorii- uczy myślenia o jedzeniu jak o codziennym rytuale, który powinien nam służyć.

Zdrowa dieta nie musi zawierać egzotycznych i drogich produktów, wystarczą polskie, sezonowe warzywa i owoce. 123RF/PICSEL

Na czym polega ABCT?

Skrót pochodzi od czterech angielskich słów:

A - Avoid (Unikaj): unikaj przetworzonych produktów, fast foodów, nadmiaru cukru, soli, sztucznych dodatków i tłuszczów trans. Prawdziwe jedzenie nie ma długiej etykiety. Im mniej składników, tym lepiej.

B - Be Active (Bądź aktywny): codzienna porcja ruchu to podstawa. Nie musisz chodzić na siłownię - wystarczy spacer, rower, porządki domowe, zabawa z dzieckiem.

C - Consistent Meals (Stałe posiłki): jedz regularnie, o stałych porach. Nie omijaj posiłków, ale też nie podjadaj bez przerwy i nie jedz na noc.

T - Teach (Ucz): przekazuj zdrowe nawyki dalej - dzieciom, bliskim. Gotujcie razem, rozmawiajcie o jedzeniu, bawcie się smakami.

Brzmi zbyt prosto i banalnie? Zdrowie zaczyna się od codziennych, powtarzalnych wyborów. Zamiast szukać cudów - wróć do prostoty. Ona naprawdę działa.

Jedzenie bez stresu

W dzisiejszym świecie, gdzie jedzenie często jest źródłem stresu - ABCT pomaga się zatrzymać i podejść do tematu z większym luzem. Nie chodzi o bycie idealnym, tylko o robienie tego, co realne i dobre na dłuższą metę. Zamiast zaczynać kolejną dietę w poniedziałek, można po prostu:

- przestać kupować przekąski na wszelki wypadek i słodycze "dla gości", które zazwyczaj kończą w naszych brzuchach,

- planować obiady, żeby nie kończyć kolejny raz z kebabem lub w restauracji typu fast-food,

- jeść przy stole, nie przy ekranie, do tego jeść posiłki razem z rodziną,

- przestać traktować każdy posiłek jak matematyczne równanie.

Gotuj, jedz, ucz - razem

ABCT zachęca do wspólnego gotowania i przekazywania dobrych nawyków. To właśnie w kuchni dziecko uczy się więcej niż tylko krojenia warzyw - to okazja do rozmowy, planowania, podejmowania decyzji, eksperymentów. Gotowanie przestaje być obowiązkiem, a staje się wspólnym czasem, który buduje relacje i uczy uważności.

Dzieci, które pomagają w kuchni, są też zwykle bardziej otwarte na nowe smaki i mniej wybredne. Uczą się też, że zdrowe jedzenie może być przyjemnością - nie karą.

Więcej ruchu - mniej wymówek

Ruch to integralna część ABCT. Nie chodzi o treningi na maksa, tylko o codzienną porcję aktywności. Niech to będzie spacer z psem, przejażdżka na rowerze do sklepu po małą rzecz, zamiast kolejna wycieczka samochodem, zabawa z dzieckiem, taniec przy ulubionej muzyce albo po prostu więcej chodzenia na piechotę. Ruch ma być naturalnym elementem dnia, a nie zadaniem do odhaczenia.

Zapomniałaś kupić jednej rzeczy w sklepie? Zamiast jechać samochodem, wskocz na rower lub przejdź się na piechotę 123RF/PICSEL

Nie musisz wszystkiego zmieniać. Zacznij od małych kroków

ABCT nie wymaga rewolucji. To bardziej kompas niż rygorystyczny plan. Nie chodzi o to, by być perfekcyjnym - wystarczy, że wprowadzisz kilka zmian i przestaniesz traktować zdrowie jak projekt na określony czas, zazwyczaj równy z okresem subskrypcji aplikacji z nową dietą odchudzającą.

Co możesz zrobić już teraz?

zamiast kolejnej modnej diety: zrób plan na kolejny tydzień domowych obiadów dla całej rodziny,

zamiast kupowania drogich superfoods: polskie owoce np. borówki, truskawki, sok z aronii czy czarnej poprzeczki,

zamiast kolejnej pary butów do biegania, którego w sumie nie lubisz, ale starasz się do tego zmuszać: spróbuj innego, nowego sportu - może pływanie, taniec, jazda konna?,

zamiast samochodu: więcej chodzenia na piechotę.

I zamiast siedzieć razem, każdy "z nosem" w swoim telefonie - wspólne gotowanie, wspólne posiłki, wspólny spacer.

ABCT nie jest dietą. To sposób na życie - prosty, ale skuteczny.

Źródło: www.nypost.com

Kolekcjonerzy szukają starych zabawek. Ile mogą być warte te z PRL? INTERIA.PL