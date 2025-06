Niepokoją cię dźwięki w samolocie? Pilot wyjaśnia, skąd się biorą

Już krótki, ale w rozumieniu niektórych pasażerów samolotu "dziwny" dźwięk usłyszany podczas lotu, może wywoływać strach i niepokój. Warto zatem posiąść wiedzę, dlaczego niektóre sygnały w ogóle się pojawiają w kabinie pasażerskiej, z czego wynikają i co tak naprawdę oznaczają?

Jednym z najbardziej charakterystycznych dźwięków rozlegających się podczas lotu, jest ten dotyczący potrzeby zapięcia pasów. Dla uzmysłowienia sobie, o jakim dźwięku mowa, roboczo określmy go jako "ding-dong".

Mateusz Osęka, pilot z ponad 10-letnim stażem, tłumaczy na swoim instagramowym profilu "letsfly_pl", jak należy interpretować różne dźwięki pojawiające się podczas podróży samolotem.

"W kabinie często słychać różne odgłosy dzwonienia, brzęczenia lub innych na pozór strasznych dźwięków, i każdy z nich ma swoją funkcję. Najczęściej związane są z użyciem interkomu, który pozwala załodze komunikować się między sobą, ale mogą też oznaczać informacje o włączeniu sygnalizacji zapiąć pasy lub o tym, że samolot zaraz będzie startować lub lądować" - wskazuje Mateusz Osęka.

Pilot tłumaczy również, że konkretne przypisanie dźwięków do danej informacji zależy od linii lotniczej, ale przeważnie mamy do czynienia ze stałym schematem. Otóż jeden "ding" oznacza, że załoga pokładowa dzwoni do siebie nawzajem, chociażby w celu przyniesienia napojów i posiłków na przód lub na tył samolotu. Taki sygnał może również oznaczać sygnalizację "zapiąć pasy".

Jeśli usłyszmy dwa dźwięki, wówczas wiele wskazuje na to, że piloci dzwonią do załogi pokładowej. A co w przypadku wyemitowania trzech dźwięków, jeden po drugim? Mogą one symbolizować sytuację niestandardową, np. że pasażer potrzebuje pomocy lub ktoś zasłabł - wyjaśnia polski pilot.

Dźwięk "szczekającego psa" na pokładzie samolotu. Czy jest się czego obawiać?

Kolejnym przykładem wpisującym się w kategorię "dziwnych" dźwięków na pokładzie samolotu, jest ten przypominający szczekanie psa. Taki odgłos mogą usłyszeć pasażerowie podróżujący np. Airbusem A320, czyli jednym z najpopularniejszych samolotów na świecie.

Mateusz Osęka wyjaśnia, że wspomniany dźwięk, który może przypominać szczekanie psa, to tak naprawdę PTA, czyli Power Transfer Unit, co w języku polskim oznacza pompę przenoszącą ciśnienie pomiędzy różnymi systemami hydraulicznymi samolotu. "Jej praca charakteryzuje się właśnie tym 'szczekaniem', natomiast jest to całkowicie normalne. Pracę PTU można usłyszeć w różnych fazach lotu, jednak najczęściej na ziemi i siedząc w okolicy skrzydeł" - uspokaja pilot.

