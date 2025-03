Przyjęcie rozpoczęło się w ekskluzywnej restauracji Casadonna nad zatoką Biscayne Bay - w trakcie kolacji nie zabrakło toastu i latynoskiej muzyki. Podczas wydarzenia wystąpiła piosenkarka Becky G. Głównym punktem wieczoru był oczywiście urodzinowy tort. Następnie impreza przeniosła się do jednego z klubów, a zabawa trwała do białego rana.

Wielkie świętowanie dobiegło już końca. Eva Longoria powróciła do zawodowych obowiązków. 16 marca miała miejsce premiera nowej produkcji z jej udziałem: "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip".