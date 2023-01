Eve Gale w białej sukience zachwyciła fanów. Wszyscy patrzyli na jej dekolt

Eve Gale wraz ze swoją siostrą Jessicą Gale, są brytyjskimi gwiazdami dzięki programowi "Love Island". Choć gorące siostry już dawno pożegnały się z programem, wciąż odcinają kupony od swojej popularności. Ich media społecznościowe mówią same za siebie, a zarówno Eve, jak i Jess dbają o to, by regularnie zaskakiwać swoich fanów. Tak było teraz w przypadku Eve Gale, która zachwyciła wyjątkowo kobiecą kreacją.

Zdjęcie Eve Gale buduje z uporem swoją karierę po odejściu z "Love Island" / Shirlaine Forrest / Stringer / Getty Images