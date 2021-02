​Ewa Chodakowska zapewniła swoje fanki, że może mieć dzieci, ale na razie nie chce

Słynna trenerka po raz kolejny wspomniała o tym, że jest od czasu do czasu pytana o to, kiedy zajdzie w ciążę lub wręcz instruowana, że już najwyższy czas na to, by miała dziecko. Tym, którzy tak uważają, Chodakowska wyjaśniła, że na razie nie zamierza być mamą.

O tym, że męczą ją pytania o dziecko, Ewa Chodakowska mówiła już wielokrotnie. Teraz wspomniała o tym przy okazji publikacji zdjęcia z nowym domownikiem. Kilka dni temu trenerka i jej mąż Lefteris Kavoukis sprawili sobie pieska Joe-Joe. Jak wyznała w poście na Instagramie Chodakowska, pupil błyskawicznie zdobył jej serce. "Laski! Przepadłam na Amen! Przedstawiam Wam mojego JOE-JOE (czyt. DŻODŻO). Imię nie jest przypadkowe - to inspiracja najbardziej pocieszną postacią z naszego ulubionego serialu "Friends". Piesełek miał się nazywać Joey, ale żeby było bardziej pieskowo polecieliśmy w Joe... tyle że zrobiło się za poważnie. No to Joe-Joe ... Zakochałam się po uszy!" - napisała.

W komentarzach przy tym i kolejnych zdjęciach trenerki z pieskiem zaczęły pojawiać się pytania o to, kiedy w ich rodzinie pojawi się także dziecko. Trenerka, wyraźnie zmęczona tym tematem, postanowiła uciąć spekulacje. Zamieściła na Instagramie zdjęcie, na którym siedzi przytulona do męża i pieska Joe-Joe, a pod nim dodała wymowny wpis. "Nie chcę nikogo urazić, bo często czytam: "Ewka! Pora na dziecko! Małżeństwo bez dzieci to nie rodzina". Hmm... Zaryzykuję i podpiszę to zdjęcie: Rodzina I nie, nie trzeba mnie żałować. Mogę mieć dzieci, mój maż tez˙, po prostu dzieci nie mamy. Może kiedyś przyjdzie czas..." - napisała trenerka. I dodała, że jest już zmęczona tym tematem. "Tymczasem czekam na czas, kiedy ludzie przestaną mówiś ludziom, jak mają żyć. Czy się doczekam?" - zakończyła swój post.

W komentarzach posypały się słowa wsparcia, także od zaprzyjaźnionych z Chodakowską gwiazd. "Żyć po swojemu, nie krzywdząc innych: bezcenne" - napisała Beata Sadowska, a Anita Sokołowska dodała: "Szczerość! Uczciwość! Prawda! I love". Julia Kuczyńska, czyli Maffashion, zaznaczyła, że w pełni zgadza się z Chodakowską, zaś Anna Skura, prowadząca bloga What Anna Wears, wyznała: "No najpiękniejsza RODZINA! Bo wypełniona miłością po brzegi! Ja kocham tą MIŁOŚĆ, która jest w Was i którą obdarowujecie świat. To byłoby cudowne, gdyby ludzie nie próbowali mówić innym, jak mają żyć!".