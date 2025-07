Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach?

Od kilku dni przez Polskę przechodzą potężne nawałnice, które zmuszają strażaków do setek interwencji. Służby wzywane są przede wszystkim do usuwania z dróg powalonych drzew, wypompowywania wody z piwnic czy zabezpieczania dachów.

Alerty 1. oraz 2. stopnia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują obecnie na wschodzie Polski, od Suwałk aż po Bieszczady.

W czwartek na zachodzie Polski zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Pojawią się przelotne opady deszczu, a w godzinach popołudniowych również burze. IMGW informuje, że na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku prognozowana suma opadów miejscami do ok. 20 mm, na Opolszczyźnie i w Wielkopolsce lokalnie do 15 mm.

Z kolei na wschodzie opady deszczu miejscami mogą być intensywne, należy się również przygotować na burze. Prognozowana suma opadów na północnym wschodzie i w górach do 15-20 mm, na południowym wschodzie do 30-35 mm. Na termometrach ok. 14 st. C w rejonach podgórskich Karpat, ok. 16 st. C na południowym wschodzie kraju do ok. 20 st. C w centrum i 25 st. C na zachodzie.

W piątek zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana suma opadów w wielu miejscach do 10-15 mm, na północy kraju ok. 20 mm - wskazuje IMGW. Termometry wskażą 17 st. C w centrum, miejscami na wschodzie, północy i w rejonach podgórskich, do 21 st. C na południu i 24 st. C na zachodzie.

W sobotę przelotne opady deszczu mogą pojawić się w wielu regionach, a na północnym zachodzie i południowym wschodzie możliwe są lokalne burze z ulewnym deszczem do 30 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C, ok. 21 st. C na Pomorzu, wybrzeżu i w rejonach podgórskich do 25 st. C na wschodzie Polski.

Niedziela bez większych zmian w pogodzie. Nadal przelotne opady deszczu, miejscami grad. Na termometrach od 22 st. C na Pomorzu do 26 st. C na południowym wschodzie.

Kiedy wrócą upały?

Pogoda powinna się poprawiać od połowy przyszłego tygodnia. Jeśli prognozy się potwierdzą, nie będzie już tak intensywnie padać, wzrośnie również temperatura.

Od połowy lipca termometry zaczną wskazywać coraz wyższe wartości i niewykluczone, że pod koniec miesiąca przypomną o sobie upały, a temperatura w wielu miejscach przekroczy 30 st. C.

